Demet Akalın ile Murat Dalkılıç arasındaki gerilim artıyor?
Demet Akalın, Etiler’deki Sahne İstanbul’da konser verdi. Çıkışta soruları yanıtlayan Akalın, Murat Dalkılıç’la yaşadığı gerginlikle ilgili “Benim gündemim değişti. Kırıldığımı ve kızdığımı söylemiştim” diye konuştu.
Murat Dalkılıç, doğum gününü kutlayan Berkay’ın eğlencesine katılmamış, sebebinin ise Demet Akalın olmadığını söylemişti. Akalın ise, “Onlar gitsin biz geliriz demiş” diyerek Dalkılıç’a yanıt verdi.
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