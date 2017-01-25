Demet Akalın reklamdan servet kazandı!

Hülya Avşar'a bir single çıkarmak için kollarını sıvayan Demet Akalın, bir yandan da yeni projelerde boy gösteriyor.

Bir mobilya firmasının yeni dönem reklam yüzü olan Demet Akalın, bu proje için Koltuk şarkısını yeniden yorumladı.

Mutlu bir evlilik sürdüren Demet Akalın, aynı zamanda şarkıcılık kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor.

Kendisine yöneltilen soruları ‘Pırlanta dönemimi yaşıyorum’ şeklinde yanıtlayan Akalın, magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre bu film için 650 bin lira aldı.