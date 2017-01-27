Demet Akalın'a dudak uçuklatan teklif!

Demet Akalın'a izdivaç programı sunması için rekor teklif! İzdivaç programlarının devam edip etmemelerinin tartışıldığı gün yeni bir izdivaç bombası patladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a rekor bir ücretle izdivaç programı sunması teklif edildi. Akalın'a yapılan teklifin aylık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

HALA DÜŞÜNÜYORUM AMA TEKLİF ÇOK CAZİP

Kanal D'deki Renkli Sayfalar programına telefonla bağlanan Demet Akalın, İzdivaç programı sunması için teklif aldığını doğruladı ve "Hala düşünüyorum. Ama teklif çok çok cazip" dedi.

Programın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Demet bu sektörde bir kişiye aylık 1 milyon lira teklif edildi, o zaman senin rakamın bundan daha yüksek" dedi.

SEDA ABLALAR, ESRALAR BU PARAYI KAZANIYORSA...

Demet Akalın, bu soruya cevap verirken rakam belirtmedi, "O ayarda bir şey" demekle yetindi.

Program yapmak konusundaki tek endişesinin kızı Hira'nın programına nasıl uyacağı olduğunu belirten Demet Akalın, "Seda (Sayan) ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım" dedi.

REKLAM FİLMİNDEN 650 BİN LİRA...

Öte yandan Demet Akalın, uzun süre listelerde kalan 'koltuk' şarkısını bir mobilya firması için yeniden düzenledi ve reklam filminde oynadı. Akalın'ın reklam filminden 650 bin lira aldığı iddia edildi... Reklam filmi televizyonlarda dönmeye başladı...

TEKLİF FOX TV'DEN Mİ GELDİ?

Demet Akalın teklifi getiren kanalın ismini açıklamadı ancak Star TV'de Zuhal Olcay'ın, Show TV'de Seda Sayan'ın, atv'de ise Esra Erol'un program yaptığı gözönüne alınırsa bu teklifi getiren kanalın Fox TV olması büyük ihtimal olarak gözüküyor.