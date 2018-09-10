Demet Akalın evine haciz mi geldi son dakika haciz şoku olayı Okan Kurt Demet Akalın kimdir kaç yaşında nereli

Demet Akalın evine haciz mi geldi son dakika haciz şoku olayı Okan Kurt Demet Akalın kimdir kaç yaşında? Magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın evine haciz olayı araştırılıyor. Peki Demet Akalın kim, kaç yaşında şarkıları neler? Demet Akalın hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Demet Akalın eşi Okan Kurt kimdir? Ne iş yapıyor?Edinilen son bilgiye göre Kurt ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara 150 milyon liraya yakın borcu bulunuyor. 36 milyon liraya yakın Turkuaz Petrol AŞ, bir süre önce haciz kararı aldı. Alınan haciz kararı gereği bu sabah Demet Akalın ve Okan Kurt'un yaşadığı evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yükleniyor. Haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar gibi bir dizi ürün bulunuyor. Aslen Gaziantep kökenli olan Okan Kurt, 1982 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri ailesinin işleri dolayısıyla ticaretin içinde olan Okan Kurt bir süre ABD'de eğitim aldı. Bir dönem İtalya'da da yaşayan Kurt, Kendi camiasında başarılı bir iş adamı olarak tanınıyor. Varlıklı bir aileden gelen Okan Kurt, küçük yaşlardan beri iç içe olduğu ticaret hayatına devam ediyor.23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu. İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı. O zamanki Üniversite sınavı şartları günümüze göre daha zor olduğu için hayalleri suya düştü. İşte merak edilenler star.com.tr'de

Son dakika... Demet Akalın'ın evinde haciz işlemi

Batık duruma gelen Martaş Lojistik'in borçları nedeni ile Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor. Haciz memurları ve alacaklı şirket avukatları, Akalın'ın evinde bulunan eşyaları haczederek kamyona yüklüyor. Konu ile ulaştığımız Demet Akalın ise "Şuanda konuşamam diyerek" telefonunu kapattı.

BİR dönem Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden biri iken, yaşadığı mali darboğazı aşamayan Martaş Lojistik'te faaliyetler durma noktasında.

36 MİLYON LİRA ALACAKLI

Kurt ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara 150 milyon liraya yakın borcu bulunuyor. 36 milyon liraya yakın Turkuaz Petrol AŞ, bir süre önce haciz kararı aldı.

Alınan haciz kararı gereği bu sabah Demet Akalın ve Okan Kurt'un yaşadığı evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yükleniyor. Haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar gibi bir dizi ürün bulunuyor.

OKAN KURT KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'la yaptığı evlilik sonrası magazin basınında ismi sıklıkla duyulmaya başlayan ünlü iş adamı Okan Kurt'un kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt hakkında merak edilen tüm detaylar...

Aslen Gaziantep kökenli olan Okan Kurt, 1982 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri ailesinin işleri dolayısıyla ticaretin içinde olan Okan Kurt bir süre ABD'de eğitim aldı. Bir dönem İtalya'da da yaşayan Kurt, Kendi camiasında başarılı bir iş adamı olarak tanınıyor. Varlıklı bir aileden gelen Okan Kurt, küçük yaşlardan beri iç içe olduğu ticaret hayatına devam ediyor.

2012 yılında görkemli bir düğün ile ünlü pop sanatçısı Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Akalın - Okan Kurt çiftinin bu evlilikten 2014 yılında "Hira" adını verdikleri bir kızı doğdu.

İş adamı olarak bilinen Okan Kurt, eşi Demet Akalın’ın "Şerefime Namusuma" şarkısının klibinde oynadı, bu klip uzun süre konuşuldu. Çift ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın ‘Osman Pazarlama’ filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. İkilinin sahnesi filmin en çok konuşulan anlarından oldu.

DEMET AKALIN KİMDİR?

23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu.

İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı. O zamanki Üniversite sınavı şartları günümüze göre daha zor olduğu için hayalleri suya düştü.

Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken annesinin elinden tutmasıyla soluğu Yaşar Alptekin'in Mankenlik kursunda aldı ve arkası geldi...

1990 senesinde Mayo Güzeli seçildi. Ardından Neşe Erberk ajansda mankenlik yapmaya başladı. Hani o zamanlarda mankenlik ciddi ve iyi bir meslekti. Büyük performansla mesleğini sürdürürken bir gün sesinin güzelliğinin farkına vardı ve mankenlikte zirvedeyken "hadi bir de şarkı söyliyim" dedi ve en iyi gazinolarda dev isimlerin kadrosunda başladı yeni mesleğini icra etmeye..

Başardığını düşündüğü bir zamanda "hadi bir albümün olsun" dedi ve "SEBEBİM" adlı albümünü piyasaya çıkardı, işler yolunda gitti yani başarıya bir başarı daha eklendi ve artık mankenliği bırakıp tamamen şarkı söylemeyi seçti.

Daha sonra da "SENİN ANAN GÜZEL Mİ?" dedi ve ilk single çalışmasını çıkardı. O ekstra senin bu exstra benim derken artık sahnelerin bir parçası oldu.

Sonrası mı? "UNUTTUM" dedi ve 3. albüm çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Ehhh iyi de tepkiler aldı ve kendini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu kız da okuyo ya dedirtti.....

Uzun ve sıkı bir çalışma sonunda, nihayet beklediğimize değen radyolarda ve clublerde en çok istek alan albümü "BANANE" ile Türkiye'de hala konuşulmaya devam ediyor..

Demet akalın 2006 yılında çıkardığı “Kusursuz 19” albümünü için MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Yine 2006 yılında Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" adlı şarkısı ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödülünün sahibi olmuştur. Bunlardan başka daha bir çok ödül sahibidir.

2013 yılında “Popstar” yarışmasında Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Mankenlik döneminde de, adını ülkeye duyuran Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun birlikteliği ile de magazin haberlerinde bol bol yer aldı.

Evlilikleri :

1.evliliği: Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006 yılında evlendi, 3 ay sonra boşandı.

2.evliliği: Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010 tarihinde evlendi, 27 Temmuz 2010 tarihinde boşandı.

3.evliliği: Demet Akalın, 23 Nisan 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. Hala daha mutlu bir evlilik sürdürüyor.