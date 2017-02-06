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Demet Akalın'a Hülya Avşar şoku

Demet Akalın, 'Onu yeniden yaratacağım' dediği Hülya Avşar'a şarkı bulup, satın aldı. Ancak Avşar'ın 'Ben albümden vazgeçtim' sözüyle şoke oldu.

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Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'nde 20. sanat yılını kutlayan Gökhan Tepe'yi yalnız bırakmadı. Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Akalın, sözü Hülya Avşar'a getirerek "Hülya Avşar'a vermek üzere Cansu Kurtçu ve eşi Fettah Can'dan şarkı aldım. Parasını da ödedim, süper bir parça. Hülya'ya sürpriz yapacaktım. Ama sağ olsun vazgeçti. Ne albüm, ne single yapmak istiyor. Televizyon ve şov kadını olduğu için ekrana ağırlık vermek istiyormuş. Şarkı bana kaldı" dedi.

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