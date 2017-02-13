Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!

Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasındaki buzlar eridi. Akalın, kendisi için “İdolümdür, çok seviyorum” diyen genç şarkıcıya “Ben de onu seviyorum” diye karşılık verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DEMET Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve yakın arkadaşı Berkay’la Kuruçeşme’deydi. Fahham adlı mekânda kahvaltı yapan Akalın, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, bir süredir polemik yaşadığı Aleyna Tilki’nin basına verdiği son röportajda “Demet Akalın benim idolümdür, kendisini çok seviyorum” dediği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Aferin Aleyna’ya. Küs kalmak güzel bir şey değil. Ne güzel işte. Ben de onu seviyorum.” 
 
Demet Akalın, Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demiş, Tilki de “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz” mesajını paylaşmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Meskenin altından çıkan yüz şaşırttı

Meskenin altından çıkan yüz şaşırttı

EYOF 2017 şöleni başladı

EYOF 2017 şöleni başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA