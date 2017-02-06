Demet Akalın’dan ’sigara’ isyanı

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gece kulüplerinde sigara içilmesine isyan eden ünlü şarkıcı, “Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim! Tüm ilgililere duyurumdur! ‘Niye indin, ne oldu, içilmiyor demeyin’ arkadaş!! Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok! Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum” ifadelerini kullandı.

Artik sigara icilen kluplerde uyarmadan sahneden inicem! Tum iligililere duyurumdr! Niye indin noldu icilmio demeyin arkadas!! — Demet Akalin Kurt (@DemetAkalin) 6 Şubat 2017