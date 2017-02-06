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Demet Akalın’dan ’sigara’ isyanı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sigara içilen kulüplerde artık uyarmadan sahneden ineceğini belirterek, “Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok” dedi.

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Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gece kulüplerinde sigara içilmesine isyan eden ünlü şarkıcı, “Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim! Tüm ilgililere duyurumdur! ‘Niye indin, ne oldu, içilmiyor demeyin’ arkadaş!! Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok! Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum” ifadelerini kullandı.

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