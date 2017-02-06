Demet Akalın’dan ’sigara’ isyanı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sigara içilen kulüplerde artık uyarmadan sahneden ineceğini belirterek, “Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok” dedi.
- İHA
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gece kulüplerinde sigara içilmesine isyan eden ünlü şarkıcı, “Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim! Tüm ilgililere duyurumdur! ‘Niye indin, ne oldu, içilmiyor demeyin’ arkadaş!! Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok! Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum” ifadelerini kullandı.
Artik sigara icilen kluplerde uyarmadan sahneden inicem! Tum iligililere duyurumdr! Niye indin noldu icilmio demeyin arkadas!!— Demet Akalin Kurt (@DemetAkalin) 6 Şubat 2017
Bu zikkimi siz iciceksiniz diye icemeyeni bosa zehirlemeye hakkiniz yok! Siz caniniza acimiosunuz ama ben aciyorym!!— Demet Akalin Kurt (@DemetAkalin) 6 Şubat 2017
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