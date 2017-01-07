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Murat Dalkılıç neden Winterfest'e katılmıyor?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Murat Dalkılıç gerilimi yakışıklı popçu Dalkılıç için iyi sonuçlanmadı.

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Yılbaşında Demet Akalın ile Bakü'de konser veren Murat Dalkılıç, program öncesi meslektaşıyla yaşadığı tartışma yüzünden işinden oldu. 1996 yılından bu yana Bursa Uludağ'da düzenlenen Winterfest etkinliğine Demet Akalın ile yaşadığı tartışma yüzünden katılmaktan vazgeçen Dalkılıç, maddi zarara uğradı.
 
“KIDEM DİYE BİR ŞEY VAR OĞLUM”
 
Yılbaşında Bakü’de verecekleri konserin öncesinde özel uçak kiralayan iki sanatçının arası Dalkılıç’ın eşi Merve Boluğur ve bazı yakınlarını bu uçakla Bakü’ye götürmek istemesi yüzünden açılmıştı. İkilinin arasındaki gerilim konser afişi yüzünden zirveye taşınmış ve Demet Akalın Twitter'a “Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!” diye yazmıştı.
 
 
İŞİNİ KAYBETTİĞİYLE KALDI
 
Tüm bu yaşananların ardından Akalın ve Dalkılıç, yılbaşı gecesi Bakü’de eşleriyle birlikte objektif karşısına geçip poz verdi ve “Küskünlük yok” mesajı verdi. Ancak olan Dalkılıç’a oldu. Demet Akalın ile bir daha karşılaşmamak ve aynı ortamda bulunmamak için Bursa Uludağ’daki etkinliğin organizatörlerine konser vermek istemediğini söyleyen genç popçu, her ne kadar Akalın ile “Küs değiliz” pozu verse de iş kaybına uğramasıyla kaldı. Sözcü

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