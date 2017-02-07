Demet Şener'den açıklama: Boşanma sebebim Tuba Büyüküstün değil!

Boşanma davası mart ayına ertelenen İbrahim Kutluay’ın adı, geride bıraktığımız gün eşi Onur Saylak’tan boşanan Tuba Büyüküstün ile anıldı.

İkilinin birlikte olduğuna dair yapılan haberler aynı günün akşamında, Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı bir metinle yalanlandı. Magazin gündemine boşanma haberleriyle konuk olan İbrahim Kutluay’ın adı böyle bir şeyle anılınca, gözler boşanma davası süren Demet Kutluay'a döndü. Yaşadıklarıyla ilgili süreci sessiz sedasız geçirmeyi tercih eden ve sosyal medya hesabından da bu konuyla ilgili fazlaca bir paylaşımda bulunmayan Demet Hanım, Uçankuş TV’ye gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

KONUNUN MUHATABI İBRAHİM…

Demet Kutluay, konuyla ilgili soruya “İki insanın aşk yaşadığından şüpheleniyorsanız bana neden soruyorsunuz İbrahim'e sorun” şeklinde yanıt verdi. “Davada Tuba Büyüküstün konusu da var mı?” şeklindeki bir soru karşısında ise, “Ben boşanma davasını 3. bir kadın yüzünden açmadım. Benim açtığım dava başka, farklı bir kadınla ilgili” dedi. Kutluay sözlerini, “Bu konu davada kanıt olabilir mi bilemem, benim çekinecek bir şeyim yok, söylediklerimi de aynen yayınlayabilirsiniz” şeklinde bitirdi.