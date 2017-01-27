Demet’e milyonluk izdivaç teklifi

Akalın’a izdivaç programı sunması için aylık 1 milyon lira teklif edildiği öğrenildi. Program yapma konusundaki tek endişesinin kızı Hira’nın programına nasıl uyacağı olduğunu belirten Demet Akalın “Seda (Sayan) ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım” dedi. Demet Akalın’a teklifi getiren kanalın Fox TV olduğu iddia edildi.