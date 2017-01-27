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Demet’e milyonluk izdivaç teklifi

İzdivaç programlarının devam edip etmemesi konusunun tartışıldığı bu günlerde şarkıcı Demet Akalın’a rekor bir ücret teklif edildi.

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Akalın’a izdivaç programı sunması için aylık 1 milyon lira teklif edildiği öğrenildi. Program yapma konusundaki tek endişesinin kızı Hira’nın programına nasıl uyacağı olduğunu belirten Demet Akalın “Seda (Sayan) ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım” dedi. Demet Akalın’a teklifi getiren kanalın Fox TV olduğu iddia edildi. 

 

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