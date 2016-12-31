Deniz Seki tahliye için gün sayıyor

Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde yatan Deniz Seki'ye arkadaşları sürpriz yeni yıl ziyareti yaptı. 5 Haziran'da tutukluluk süreci son bulacak olan şarkının menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen ziyarete katılan isimlerin arasında; Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Yeliz ve Zara'da bulunuyordu. Cezaevi yönetimin izniyle müzik aletleriyle beraber giden sanatçı dostları, Deniz Seki ve mahkum arkadaşları için şarkılar söyleyerek, moral verdi.

Sanatçılar, Seki'nin kendileri için hazırladıkları hediyeleri görünce ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deniz Seki'nin ceza yattığı süre boyunca takı tasarlamayı öğrendiği ve kendi yaptığı takıları gelen arkadaşlarına hediye etmesiyle, duygu dolu anlar yaşandı.

İçeride gözyaşları ve kahkahaların birbirine karıştığını ifade eden Nükhet Duru, Deniz Seki'nin kendisine "Hatalarımla her şeyimle yüzleştim. Yepyeni bir sayfa açıyorum. Yapraklarımı döktüm, şimdi yeşereceğim" dediğini söyledi.

Zara, "Deniz içeride öyle bir sevgi oluşturmuş ki, içerideki bütün kadınlar ona aşık. Kendisi bana sizlerle beraber sahnede olmayı sevenlerimle beraber bir arada olmayı çok özledim" dedi. Gonce Vuslateri, "'Anne dizisini izlediğini söyledi çok mutlu etti beni... Bizlere hediyeler hazırlamış. Kendi yaptığı takıları hediye etti" dedi.