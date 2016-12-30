Deniz Seki'ye dostlarından yeni yıl ziyareti

Seki’yi görmeye gelenler arasında Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri ve, Reyhan Karaca gibi isimler vardı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başsavcı Vekili Hakan Uyar da sanatçılara eşlik etti.

5 Haziran’ı bekliyor!

2 yıldır cezaevinde yatan Seki’nin tutukluk hali 5 Haziran 2017 tarihinde bitecek! Vuslateri de, Seki tarafından imzalanmış albüm kapağını sosyal medyada paylaşarak altına şu notu ekledi: "Herkese selam yolluyor, kalpten öpüyor... Çok az kaldı zaten. En güzel yeni yıl ziyareti, en güzel toplulukla, en güzel an'ları deneyimlemekti bugünün özeti.. Allah kurtarsın."