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Deniz Seki'ye dostlarından yeni yıl ziyareti

Cezaevinde bulunan Deniz Seki, yeni yıl yaklaşırken dostlarının sürpriz ziyaretiyle mutlu anlar yaşadı.

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Seki’yi görmeye gelenler arasında Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri ve, Reyhan Karaca gibi isimler vardı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başsavcı Vekili Hakan Uyar da sanatçılara eşlik etti. 
 
5 Haziran’ı bekliyor! 
 
2 yıldır cezaevinde yatan Seki’nin tutukluk hali 5 Haziran 2017 tarihinde bitecek! Vuslateri de, Seki tarafından imzalanmış albüm kapağını sosyal medyada paylaşarak altına şu notu ekledi: "Herkese selam yolluyor, kalpten öpüyor... Çok az kaldı zaten. En güzel yeni yıl ziyareti, en güzel toplulukla, en güzel an'ları deneyimlemekti bugünün özeti.. Allah kurtarsın." 

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