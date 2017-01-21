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Derya Şensoy ikinci kez krize girdi!

Adı Sarp Levendoğlu ile anılan Derya Şensoy, eski sevgilisi Seçkin Özdemir’i unutamıyor! Önceki gün Cihangir’deki bir mekânda ağlama krizine giren oyuncu, Seçkin’in rol arkadaşı Müjde Uzman’a “Beni Seçkin’e götür” diye bağırdı.

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Derya Şensoy, pazar gecesi kardeşi Ferhan Şensoy’la gittiği Cihangir’deki bir mekânda eski sevgilisi Seçkin Özdemir’le karşılaşmıştı.
 
Mekâna yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla gelen yakışıklı oyuncunun Şensoy’a selam vermemesi üzerine güzel oyuncu ağlama krizine girmişti. O gece ablasının kolunda evinin yolunu tutan Şensoy, aynı semtte ikinci kez krize girdi.
 
MÜJDE UZMAN EVİNE GÖTÜRDÜ 
 
Sarp Levendoğlu ile hakkında çıkan aşk haberleri nedeniyle zor günler geçiren oyuncu, önceki gün gittiği bir mekânda yine gözyaşlarına hâkim olamadı.
 
Mekâna sonradan gelen Seçkin Özdemir’in rol arkadaşı Müjde Uzman’ın teselli etmeye çalıştığı Şensoy, bir anda ayağa kalkıp “Beni Seçkin’e götür” diye bağırmaya başladı. Uzman, arkadaşını güçlükle yatıştırıp kendi otomobiliyle evine götürdü.
 
 

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