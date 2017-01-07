Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun boşanma sebebi Derya Şensoy mu?

"Küçük Ağa” dizisinin çekimlerinde yakınlaşan ve 2014 yılında da evlenen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanma kararı aldı. Akalay, önceki gün arkadaş grubuyla Karaköy Mana’da yemekteydi.

Bir süre önce Sarp Levendoğlu’na ait tüm fotoğrafları Instagram hesabından silen ünlü oyuncunun alyansını da çıkardığı fark edildi.

Akalay, boşanma haberleriyle ilgili soruyu “Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar” diyerek yanıtsız bıraktı.

AYRILIK NEDENİ DERYA MI?

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğini ihanetin bitirdiği iddia edildi. Magazin kulislerini hareketlendiren söylentiye göre Levendoğlu, Akalay’la başrolü paylaştığı “Deliormanlı” filminde eşini oynayan Derya Şensoy’la çekimler sırasında yakınlık kurdu.

Eşi İstanbul’da dizi çekerken yaz aylarını Datça’da geçiren Levendoğlu, o dönem Şensoy’la samimiyetini daha da ilerletti. Ve ikili kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtı.

Daha önce haklarında birkaç kez ayrılacaklarına dair haberler çıkan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun evliliği, bu yeni aşkla birlikte çıkmaz yola girdi. Çift, geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere avukatlarıyla görüşüp vekâlet verdi.

DERYA ŞENSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddialar hakkında fikri sorulan Derya Şensoy olayı kesin bir dille yalanlamak yerine, “Şimdilik bu konuda bir şey söylemek istemiyorum” açıklamasında bulundu.