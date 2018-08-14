Derya Tuna kimdir kaç yaşında 4 Kadın Zamanı sunucusu Derya Tuna nereli

Derya Tuna kimdir kaç yaşında Derya Tuna nereli? 4 Kadın Zamanı sunucusu olacak Derya Tuna hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Derya Tuna İbrahim Tatlıses birlikteliği ne zaman bitti? Kanal D'de ekrana gelen Derya Tuna, Hande Ataizi, Seda Akgül ve Eylül Öztürk'ün sunduğu '4 Kadın Zamanı' programının ilk bölüm sürprizi, İbrahim Tatlıses oldu. Yayına, telefonla bağlanan sanatçı, eski eşi övgüler yağdırdı.Eylül Öztürk, Hande Ataizi, Derya Tuna ve Seda Akgül’ün yer aldığı programın ilk dakikalarına İbrahim Tatlıses ve İdo Tatlıses’in gönderdiği çiçekler damgasını vurdu. İdo Tatlıses’in gönderdiği çiçekler '4 Kadın'ın gönlünü fethederken, İbrahim Tatlıses’in gönderdiği kırmızı güller ise ilgi odağı oldu. Derya Tuna, gelen çiçeklerden sonra, "İdo bana dedi ki; Anne orada 4 tane çiçeksiniz siz. Oğlum diye söylemiyorum İdo’m, nasıl zarif bir çocuk” şeklinde konuştu. '4 Kadın Zamanı' programı, hafta içi her gün saat 09.30’da canlı yayınla Kanal D’de.

DERYA TUNA KİMDİR?

Derya Tuna 1965 yılında kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses ile çalışmaya başladığı dönemde ikinci sınıf "uvertür" şarkıcıydı.

İbrahim Tatlıses,1983 senesinde Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna'yla birlikteliğinden İbrahim adında bir oğlu oldu.

Tatlıses, Derya Tuna ile birlikte yaşamaya başladı ve Tuna'nın kısa süren sahne hayatı sona erdi. Derya Tuna, sonraları yalnızca İbrahim Tatlıses ile birkaç filmde oynamış, sahne hayatını bırakmıştır.

1983 yılında 'Günah', 1985 yılında 'Yalnızım' ve 1987 yılında 'Gülüm Benim' filmlerinde Tatlıses ile birlikte rol aldı.

Derya Tuna, "uvertür" olarak başladığı şarkıcılığa 20 yıl ara verdikten sonra, bir magazin dergisinde köşe yazarı olarak yazmaya başladı.

Bir röportajda, "Keşke İbrahim Bey'in evlenme teklifini kabul etseydim, hayatım keşkelerle dolu" dedi.

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ile 2001 yılında ayrıldı.

Derya Tuna

Milyonları temsil ediyoruz

◊ Yayına çıkmadan önce yaptığınız bir toteminiz ya da uğurunuz var mı?

- Seda Akgül: Hiçbir zaman yayından önce yaptığım düzenli bir ritüel veya totem yoktur. Yayın sırasında sütlü kahve içmeyi severim o kadar. Bir de yayın öncesi kan şekerim için hurma yerim.

- Derya Tuna: Dua dilimden eksik olmaz, toteme ihtiyacım yok...

- Eylül Öztürk: Totemim değil de, duam vardır. Her program öncesi “Hadi Allah utandırmasın” der öyle çıkarım. Derler ya hani “işin Allah’a kaldıysa olmuş bil” diye, hiç şaşmaz.

◊ Son olarak buradan izleyicilerinize neler söylemek istersiniz?

- Hande Ataizi: Seyirci zaten samimiyeti hemen anlar. Bir iş tutmadıysa ya bir tuzu ya da bir şeyi eksiktir işte onun. O yüzden burada güzel olan seyirciyle beraber gidecek bir program yapıyor olmamız. Onlar belirleyecekler içeriği.

- Seda Akgül: Her kadının yaşadığı tüm zorlukları hepimiz yaşadık. Biz ekran önünde 4 kadın olabiliriz ama aslında milyonları temsil ediyoruz. Gelin birlikte sorunlara çözüm bulalım, yorumlarınız ve ilginizle ve hayata dair her şeyi paylaşalım.