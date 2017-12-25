Dilay Korkmaz kimdir kaç yaşındadır Dilay Korkmaz Demet Akalın arasında sert sözler ne oldu? Magazin gündemine bomba gibi düşen Dilay Korkmaz Demet Akalın kavgası nedir? Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu yanıtı verdi: ''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun'' Peki ünlü sunucu Dilay Korkmaz kimdir nerelidir? Dilay Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan Karımı Gördünüz mü? isimli sinema filminde oynadı..Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Mehpare Çelik’ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişimde Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı. Bir röportajında Türkiye’nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan ünlü sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio’yu göstermişti. İşte merak edilen ve magazin gündemine oturan Dilay Korkmaz kimdir kaç yaşındadır Dilay Korkmaz Demet Akalın arasında geçen olay nedir? sorusunun yanıtı haberimizde…

Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu cevabı verdi:

''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''

''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

Model Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin’de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15’e girerek büyük başarıya imza attı.1990 yılında Ankara’da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star Tv ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.

Dilay Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan Karımı Gördünüz mü? isimli sinema filminde oynadı..Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Mehpare Çelik’ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişimde Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı.Bir röportajında Türkiye’nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan ünlü sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio’yu göstermişti.