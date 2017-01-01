Dilekler barış ve huzurdan yana oldu

HÜLYA AVŞAR: AİLEM OLMADAN ASLA ÇIKMAM

Hülya Avşar yılbaşı gecesi İstanbul Pullman otelde sahneye çıktı. Bu özel gecede kızı Zehra Çilingiroğlu, ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar ile yeğenleri de yalnız bırakmadı. Sanatçı, “Aile çok önemli, ailem yanımda olduğu için bu gece buradayım” dedi.

SİBEL CAN:CESUR YÜREKLİ TÜRK MİLLETİ’

Ünlü sanatçı Sibel Can, yılbaşı gecesinde WOW İstanbul Hotels& Convention Center’da sahne aldı. Tam 2017’ye girerken tüm salondan ayağa kalkmasını isteyen Can “Zor günler yaşadık ülke olarak. Aslında ne kadar cesur yürekli olduğumuzu tüm dünyaya kanıtladık. Zor günlerdi onlar, hiç kolay değildi. Bu yıl dilerim ki herkes çok mutlu olsun’ diye konuştu.

FUNDA ARAR: OLAYLARDAN ÇOK ETKİLENDİK

YENİ yılda Kıbrıs’ta sahne alan Funda Arar keyifli bir konsere imza attı. 2016 yılının hem Türkiye’de hem de dünyada parlak bir yıl olmadığını söyleyen sanatçı, “Maalesef terör olayları bütün dünyayı özellikle ülkemizi çok derinden yaraladı. Toparlanmaya başladığımız noktalarda yeni olaylar yaşadık. İnşallah 2017 barış ve mutlu bir yıl olur.” dedi.

GÜLBEN ERGEN: TERÖR VE ŞİDDET BİTSİN

Kıbrıs Acapulco Hotel’de 2 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendiren Gülben Ergen sahnede iki buçuk saat kaldı. Sahneye çıkmadan önce twiteer hesabından sevdiklerine hayranlarına seslenen sanatçı “Ülkemde terörün, şiddetin bittiği, kardeşliğin, barışın ve huzurun yaşanacağı bir yıl olsun” diye yazdı. Sahnede de aynı mesajı veren sanatçı keyifli bir konsere imza attı.,

ELİF KAYA: ÖNCE SAĞLIKSONRA HUZUR

‘Bir Bilebilsen’ şarkısıyla 2016’ya damga vuran genç yıldız Elif Kaya, yılbaşı gecesi dur durak bilmedi. Kaya, 2017’yi Anadolu yakasındaki Kadıköy 1C1K Restoran’da karşıladı. Geri sayımı sevenleriyle beraber yapan Kaya, herkese önce sağlık sonrasında da huzur ve aşk diledi. Kaya, ‘Yeni yılın ülkemize mutluluk ve birlik getirmesi’ çağrısında bulundu.

NÜKHET DURU: ‘MEMLEKETİM’ DEDİ

Nükhet Duru, yeni yıla Kıbrıs Salamis by Conti Resort’ta girdi. Yeni yıla “Memleketim” şarkısını okuyarak giren Duru’ya salonu dolduran yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. 800 kişiye 3 saat boyunca unutulmaz bir gece yaşatırken, Duru’ya gösterilen büyük ilgiden ötürü masalar sahnenin ortasına kadar kurulmak zorunda kaldı.

EBRU GÜNDEŞ: BARIŞ VE MUTLULUK DİLİYORUM

Günay Restaurant’ta sahneye çıkan müzik dünyasının güçlü sesi Ebru Gündeş unutulmaz bir geceye daha imza attı. Balmain marka elbise ile yılbaşını karşılayan ünlü sanatçı yeni yılın karşılanacağı dakikalar da Günay’ı tıka basa dolduran sevenlerini ayağa kaldırıp geri sayım yaparak, “Önce sağlık sonra mutluluk ve barış diledi. Ünlü şarkıcıyı sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler yalnız bırakmadı.

SONER ARICA: ŞİDDETSİZ BİR YIL OLSUN

Türk pop müziğinin sevilen ismi Soner Arıca, yeni yılı Anadolu Yakası’nda Kalamış Paysage’da karşıladı. Yılbaşı sahnesine smokinle çıkan Arıca, geceye özel hazırladığı repertuarıyla, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıların hep bir ağızdan söylendiği gecede, yeni yıla girerken Soner Arıca; “Kavgasız, şiddetsiz, terörsüz, barış içinde yaşayacağımız bir yıl” diledi.

ALİ AĞAOĞLU: ÜLKEMİZ İÇİN ZOR BİR YILDI

İşadamı Ali Ağaoğlu, yeni yıla ailesi ve hafta başında görkemli bir düğünle dünya evine giren kızı Sena Kırcal ile damadı Koray Kırcal ile birlikte girdi. Gecede eşi Semra Ağaoğlu ile dans eden Ali Ağaoğlu, 2016 yılının hem dünya hem de ülkemiz için çok zor bir yıl olduğunu söyledi, 2017’nin huzur getirmesini istedi.

BÜLENT ERSOY: SAHNEDE NAR KIRDI GÜZELLİKLER DİLEDİ

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, yeni yıla Afyon›da May Thermal Resort’taki konseriyle girdi. Yeni yıla büyük bir coşkuyla sahnede girerken “nar”da kıran Bülent Ersoy, “Allah sağlık, mutluluk, kardeşlik, sevgi; tüm güzellikleri nasip etsin inşallah hepiniz için hepimiz için, tüm Müslümanlık alemi için, tüm dünya için. Hoşgeldin 2017” dedi.

ILGAZ’DA KUTLADI

Tuğba Özerk, eski ve yeni şarkılarını Ilgaz’daki tatilciler için seslendirirken yeni yıl mesajını da sahneden verdi: “Yeni yılda ülkemiz ve dünya için daha çok barış diliyorum.”