Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Aşk ve Mavi 10. yeni bölüm fragmanı ATV

Aşk ve Mavi 10. yeni bölüm fragmanı atv'de yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aşk ve Mavi'nin yayınlanan son bölümü yine izleyicileri ekrana kilitledi. Son bölümde, Mavi, geri adım attı. Gülizar'ın suçlamasıyla İsmet'in başı derde girer. Onu bu dertten kurtaracak Pembe'nin isteği ise İsmet'i zor durumda bırakır. Dizinin takipçileri şimdi 10. yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Aşk ve Mavi 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.