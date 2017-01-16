Diriliş Ertuğrul’a bir ödül daha! Ödülü almak için dizinin yapımcısı Tekden Film Genel Koordinatörü Bilgehan Özen ve dizinin oyuncularından Celal Ali sahneye davet edildi.

Ödülün takdimi sonrası törenin sunucusu gazeteci Bayram Akcan, Altın Kelebek’i sunan ve açıklamalarıyla tartışma yaratan Okan Baygülgen'e göndermede bulundu.

İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca organize edilen ödül törenini sunan Akcan, ödül sahiplerine mikrofon vermeden önce “Bu ödül töreni başka ödül törenlerine benzemez” diyerek Altın Kelebek ödüllerine atıf bulunarak şöyle konuştu: “Sanatçıya ödül verip sonra da konuşturmamak olmaz. Bu her şeyden önce sanata ve sanatçıya yapılmış büyük bir saygısızlıktır, emeğe saygısızlıktır, sizi ödülü layık gören millete saygısızlıktır. Mikrofon sizin, söz sizin, sahne sizin, ödül sizin…”

NE OLMUŞTU?



43. Pantene ‘Altın Kelebek’ ödül töreninde ‘Yılın Dizisi’ olarak seçilen TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin anonsu yapıldıktan sonra, yaşanan karışıklık nedeniyle, ödülü alan yapımcıya söz verilmeden, sahneden indirilmişti. Ödül gecesinin sunuculuğunu yapan Okan Bayülgen’in açıklamaları ise tepki çekmişti. Yaşanan bu aksilikler üzerine de Diriliş Ertuğrul dizisinin Yapımcı ve Senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ödülü kuliste geri iade ettiğini açıklamıştı.