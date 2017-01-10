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'Diriliş Ertuğrul'la ilgili flaş açıklama!

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul', 16 Ocak'tan itibaren Katar'da izleyicilerle buluşacak.

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'Diriliş Ertuğrul'la ilgili flaş açıklama! Katar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Bin Hamad, Twitter hesabı üzerinden fenomen yapımın, 16 Ocak itibari ile Qatar TV'de Arapça olarak yayınlanacağını duyurdu.
 
TRT Genel Müdürü Şenol Göka, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, 'Diriliş Ertuğrul'un kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu belirtmişti.

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