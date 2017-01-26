Diriliş oyuncusu Nurettin Sönmez'in baba acısı
TRT 1'de izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'da 'Bamsi Beyrek' karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in babası hayatını kaybetti.
Başarılı oyuncu adı haberini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Sayfasında babasının fotoğrafını yayınlayan Nuretin Sönmez altına 'Babam Dr. Ümit Sönmez, altın gibi çocuk kalbiyle şerefini miras bırakıp Hakk'ın rahmetine yürümüştür.' notunu düştü.
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