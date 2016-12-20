‘Diriliş’ten kitap okuma daveti
TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’un oyuncuları, ‘Ataşehir Kitap Şenliği’nde öğrencilerle bir araya geldi.
- Magazin servisi
Vefatının 80. yılında İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kitap şenliğine oyuncular Cem Uçan, Ayberk Pekcan, Osman Albayrak, Celal Al, Gökhan Karacık, Melih Özdoğan ve Edip Zeydan katıldı. Öğrencilerle fotoğraf çektiren oyuncular, herkesi kitap okumaya davet etti. 160 yazarın kitap okuma etkinlikleri ile destek verdiği kitap şenliği, 30 Aralık’a kadar Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde devam edecek.
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