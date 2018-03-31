Doğa Rutkay kimdir hamile mi Doğu Rutkay nereli eşi Kerimcan Kamal kim kaç yaşında

Doğa Rutkay kimdir hamile mi kaç yaşında nereli Doğu Rutkay evli mi çocukları var mı Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal kimdir soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti. Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası boşandı. 4 aylık hamile olan Doğa Rutkay'ın ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Doğa Rutkay, ikiz bebeklerinin cinisyetini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Rutkay, paylaşımına, "Gözümüz aydın! Bir kız bir oğlan bizimkiler..." notu düştü. İşte Doğa Rutkay hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler..



"BİR KIZ BİR OĞLAN BİZİMKİLER"



Rutkay paylaşımına düştüğü notla bir kız bir erkek çocukları olacağını açıkladı. İşte Rutkay'ın o paylaşımı:



"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık. Sağlıkla, özenle, duayla, pozitif düşünceyle ve neşeyle... Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler... Sizlerle paylaşamak istedim. Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan... Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin"





DOĞU RUTKAY KİMDİR?



30 Ekim 1978 tarihinde Ankara’da oyuncu Rutkay Aziz’in ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Televizyon kariyerine Günaydın İstanbul Kardeş dizisi ile başlayan Rutkay, şimdilerde Güldür Güldür Show’da Yeter karakterini canlandırmaktadır.



Doğa Rutkay’ın Oynadığı Diziler



Güldür Güldür Show/Yeter/2013

Günaydın İstanbul Kardeş/Sadenaz/1998

Çiçeği Büyütmek/1998

Aşkım Aşkım/Layla Uzun/2001

Pembe Patikler/Zeliş/2002

Her Şey Aşk İçin/2002

Şeytan Sofrası/Lale/2002

Halk Düşmanı/Deniz/2004

Bendeniz Aysel/Aybike/2005

Avrupa Yakası/Esra/2006

Şölen/Şölen/2007

Kandıramazsın Beni/2009



Doğa Rutkay’ın Oynadığı Filmler



Cumhuriyet/Latife’nin Kız Kardeşi/1998

Şans Kapıyı Kırınca/Hostes/2004

Gen/Dr.Deniz/2005

Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım/Gelin/2007

Dersimiz Atatürk/Latife Hanım/2009

Pak Panter/Gülizar/2010

Patlak Sokaklar:Gerzomat/Mary Jane/2012

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede/Leyla Şekerci/2012

Dedemin Fişi/Pervin/2016