Doğa Rutkay kimdir hamile mi Doğu Rutkay nereli eşi Kerimcan Kamal kim kaç yaşında
Doğa Rutkay kimdir hamile mi kaç yaşında nereli Doğu Rutkay evli mi çocukları var mı Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal kimdir soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti. Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası boşandı. 4 aylık hamile olan Doğa Rutkay'ın ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Doğa Rutkay, ikiz bebeklerinin cinisyetini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Rutkay, paylaşımına, 'Gözümüz aydın! Bir kız bir oğlan bizimkiler...' notu düştü. İşte Doğa Rutkay hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler..
Doğa Rutkay kimdir hamile mi kaç yaşında nereli Doğu Rutkay evli mi çocukları var mı Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal kimdir soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti. Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası boşandı. 4 aylık hamile olan Doğa Rutkay'ın ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Doğa Rutkay, ikiz bebeklerinin cinisyetini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Rutkay, paylaşımına, "Gözümüz aydın! Bir kız bir oğlan bizimkiler..." notu düştü. İşte Doğa Rutkay hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler..
"BİR KIZ BİR OĞLAN BİZİMKİLER"
Rutkay paylaşımına düştüğü notla bir kız bir erkek çocukları olacağını açıkladı. İşte Rutkay'ın o paylaşımı:
"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık. Sağlıkla, özenle, duayla, pozitif düşünceyle ve neşeyle... Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler... Sizlerle paylaşamak istedim. Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan... Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin"
DOĞU RUTKAY KİMDİR?
30 Ekim 1978 tarihinde Ankara’da oyuncu Rutkay Aziz’in ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Televizyon kariyerine Günaydın İstanbul Kardeş dizisi ile başlayan Rutkay, şimdilerde Güldür Güldür Show’da Yeter karakterini canlandırmaktadır.
Doğa Rutkay’ın Oynadığı Diziler
Güldür Güldür Show/Yeter/2013
Günaydın İstanbul Kardeş/Sadenaz/1998
Çiçeği Büyütmek/1998
Aşkım Aşkım/Layla Uzun/2001
Pembe Patikler/Zeliş/2002
Her Şey Aşk İçin/2002
Şeytan Sofrası/Lale/2002
Halk Düşmanı/Deniz/2004
Bendeniz Aysel/Aybike/2005
Avrupa Yakası/Esra/2006
Şölen/Şölen/2007
Kandıramazsın Beni/2009
Doğa Rutkay’ın Oynadığı Filmler
Cumhuriyet/Latife’nin Kız Kardeşi/1998
Şans Kapıyı Kırınca/Hostes/2004
Gen/Dr.Deniz/2005
Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım/Gelin/2007
Dersimiz Atatürk/Latife Hanım/2009
Pak Panter/Gülizar/2010
Patlak Sokaklar:Gerzomat/Mary Jane/2012
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede/Leyla Şekerci/2012
Dedemin Fişi/Pervin/2016
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