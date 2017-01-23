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Dolar ve Euro'nun artması Demet Akalın'ı da vurdu

Dolar ve Euro'nun artması Demet Akalın'ın yatırım planlarını değiştirmesine neden oldu.

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Bir mobilya markasının reklamında oynayan Demet Akalın" Ev almayı düşünüyordum. Dolar ve euro artınca vazgeçtim. Ekonomik olarak küçülmeye gidiyorum. Eve tadilat yapıp sıkıntılı dönemi böyle atlatacağız " dedi.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslenmiş ve 'Dolarlarınızı bozdurun, altına, Türk Lirası'na çevirin' çağrısı yapmıştı.

Bu çağrının ardından bazı ünlü isimler dolarlarını bozdurup dekontlarını sosyal medyada paylaşarak bu çağrıya destek vermişti. 

O günlerde Demet Akalın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dolarlarınızı bozdurun, liraya dönün” uyarısına uyup uymadığı sorulunca “Hayır, ben döviz bozdurmadım çünkü zaten ben hep lira kullanıyorum” demişti. 

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