'Dubai'de evlen'

Oyuncu Burak Özçivit, Dubai’ye gitti, on binler sokağa döküldü. City Walk’ta gerçekleşen organizasyona katılan oyuncuyu görmek isteyenler büyük bir izdihama neden oldu. Etkinlik alanına 10 bin kişi girebilirken Özçivit’in bir o kadar hayranı da dışarıda kaldı. Şeyh El Maktum’un özel davetlisi olarak Dubai’de giden Özçivit’e teklif üstüne teklif yağdı. 5 ayrı buluşma organizasyonunun yanı sıra Özçivit’e düğününü Dubai’de yapması için bir teklif de geldi.

10 BİN KİŞİ DIŞARIDA

Özçivit’e, etkinliğe giremeyen 10 bine yakın kişi için bir buluşma daha düzenleme teklif edildi. Nisan’da planlanan etkinlik Şeyh’in himayesinde gerçekleştirilecek. Arap bir iş adamının Özçivit’e Dubai’de balayı yapması için 2 milyon dolar teklif ettiği de iddia edilmişti.