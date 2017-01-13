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Dubai’de Hadise çıktı

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, önceki akşam Dubai The Global Village’da konser verdi.

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The Global Village’da sahneye çıkan ilk Türk sanatçı olan Hadise, şarkılarıyla ve danslarıyla sevenlerine unutamayacakları bir konser yaşattı. 20 bin kişinin izlediği konserde Hadise, Derya Açıkgöz imzalı siyah kostümüyle izleyenleri adeta büyüledi. 

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