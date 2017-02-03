Düette olanlar oldu
Komedyen ve oyuncu Ata Demirer’in sahnede beğeni topladığı ‘Ata Demirer Gazinosu’ndaki sürprizi ‘Olanlar Oldu’da başrolü birlikte paylaştığı Tuvana Türkay oldu.
- Magazin servisi
Beşiktaş Kültür Merkezi’ndeki gösteri sırasında kendisini ön sıradan izleyen Türkay’ı sahneye davet eden Ata Demirer, birlikte ‘İncirler Olana Kadar’ parçasını seslendirdi. Filmin çok konuşulan şarkısını ilk kez birlikte seslendiren ikili izleyenlerden büyük alkış aldı. Tuvana Türkay sesiyle tam not aldı. Ata Demirer’in bu özel şovunu izleyenler arasında futbolcu Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya da vardı.
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