Düette olanlar oldu

Beşiktaş Kültür Merkezi’ndeki gösteri sırasında kendisini ön sıradan izleyen Türkay’ı sahneye davet eden Ata Demirer, birlikte ‘İncirler Olana Kadar’ parçasını seslendirdi. Filmin çok konuşulan şarkısını ilk kez birlikte seslendiren ikili izleyenlerden büyük alkış aldı. Tuvana Türkay sesiyle tam not aldı. Ata Demirer’in bu özel şovunu izleyenler arasında futbolcu Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya da vardı.