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‘Düğün Dernek'e telif cezası

Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı ‘Düğün Dernek’in yapımcısı BKM ‘Entarisi Dım Dım Yar’ şarkısını izinsiz kullandığı için 35 bin lira ceza ödeyecek.

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Entarisi Dım Dım Yar adlı eserin BKM’nin ‘Düğün Dernek’ adlı sinema filminde izinsiz kullanıldığı anlaşıldı. 

Mahkeme eserin anonim değil Osman Şan’a ait olduğuna  karar verdi. Müteveffa Osman Şan mirasçıları Şan Ailesi’nin avukatları Erdal Aksu ve Yunus Çelikbiz tarafından ‘Entarisi Dım Dım Yar’ adlı eserin sahibinin Osman Şan olduğu, Beşiktaş Kültür Merkezi’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Düğün Dernek’ isimli sinema filminde Şan Ailesi’nden izin alınmaksızın söz konusu eserin kullanıldığı iddiası ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı tazminat davası sonuçlandı. 

EVET, OSMAN ŞAN’A AİT

Açılan davada Mahkeme Şan Ailesi’ni haklı bularak ‘Entarisi Dım Dım Yar’ adlı eserin Osman Şan’a ait olduğunu, Beşiktaş Kültür Merkezi’nin ‘Düğün Dernek’ isimli sinema filminde söz konusu eseri izinsiz kullanması nedeniyle 30 bin lira maddi ve 5 bin lira da manevi tazminatı faiziyle birlikte Şan Ailesi’ne ödemesine karar verdi. Şan Ailesi şimdi diğer izinsiz kullanımlara karşı da dava açmaya hazırlanıyor. lMAGAZİN SERVİSİ

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