Erkan Petekkaya: Dünya duysun yıkamayacaklar

Ekranın sevilen yapımları arasında yerini alan Paramparça dizisinin seti, yabancı basınının akınına uğruyor. Türkiye’de ve dünyanın 50’dan fazla ülkesinde üç sezondur yayında olan ve yayınlandığı ülkelerde ilgiyle izlenen Paramparça, önceki hafta Macaristan’da yayınladığı TV2 kanalının yetkililerini ve ülkenin en ünlü TV dergisi Telenovella’nın editörlerini ağırladı.

OYUNLARI TUTMAYACAK

Derginin geçtiğimiz günlerde yayınlanan son sayısına kapak olan Erkan Petekkaya, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Televonella’ya verdiği röportajda, ülkemizin yaşadığı terör saldırılarından duyduğu üzüntüyü de anlattı. Oyuncu Petekkaya, ülkemizi içeriden ve dışarıdan yıkmak isteyen düşmanların hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, ‘Birlik ve beraberlik içindeyiz’ diye konuştu.