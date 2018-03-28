Duygu Sakuçoğlu kimdir kaç yaşında kardeşi Eliz Sakuçoğlu kim ne iş yapıyor soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Murat Boz'un eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi. Operasyonun ardından yeni halini takipçileri için paylaşmayı ihmal etmedi. Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Duygu Sakuçoğlu adını değiştirerek Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü. İşte Duygu Sakuçoğlu ile ilgili merak edlienler..



Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı:



“1 yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç. Hayatımdaki yeni bölüm yazılmayı bekliyor. Yeni sorular sorulacak, benimsenecek ve sevilecek. Yanıtlar keşfedilmeye devam edecek ve bu değişim sürecinde kendini keşfetmek ve keyif almak olacak. “



Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü.







DUYGU SAKUÇOĞLU KİMDİR?



Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşidir. Adını ve cinsiyetini değiştirmiştir. Yeni adı ise Poyraz Sakuçoğludur.



ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?



Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya‘da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya‘ya taşınmış ve Bremen'de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır. 14 yaşındayken Bremen'de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı. Bremen'de ünlü isimlerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul'a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.









Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde 2005 yılında 3 bölüm rol aldı. Eliz Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunuculuğunu yaptığı ve çekimleri Arjantin‘de yapılan Fear Factor yarışmasına katılarak birinci oldu ve büyük ödül 50 bin TL kazandı. İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi kimlikleri bulunan Sakuçoğlu, birçok ünlü isme kliplerinde giyecekleri kıyafetleri hazırladı.



Eliz Sakuçoğlu iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Eliz Sakuçoğlu, 10 Ekim 2008‘de Almanya‘nın Passau kentinde şarkıcı Murat Boz ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır‘ın ilçesi Hazro'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.



Eliz Sakuçoğlu, 2015 yılından beri birlikte olduğu Beran Benan‘dan Temmuz 2017 tarihinde ayrıldı.