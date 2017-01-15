‘Duygularım’ı zirveye taşıdı
Türk Pop Müziğinin güçlü kadın seslerinden Zerrin Özer ‘1 Şarkı 2 Zerrin’ adlı yeni single’ı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.
- Magazin servisi
Özgür Aras projesi olan ‘1 Şarkı Zerrin’ de yer alan ‘Duygularım’ şarkısının arabesk versiyonu dijital platform listelerine geçtiğimiz haftanın zirveden giriş yapan şarkısı oldu. Özer 18 Şubat Cumartesi günü Moll Of İstanbul Moi Sahnesi’nde Fizy Kış Konserlerinde, 21 Şubat Salı günü İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda vereceği konserlerle sevenleriyle buluşacak.
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