'Duymayan Kalmasın'da şok ayrılık!

Mesut Yar, geçtiğimiz eylül ayında başlayan 'Duymayan Kalmasın' programını Deniz Akkaya ve Seren Serengil ile birlikte sunuyordu. Ancak Mesut Yar, programın içeriğinin kendisine uygun olmadığını düşünerek 3 hafta sonra ayrıldı.

Posta’nın haberine göre, Deniz Akkaya ve Seren Serengil, programı uzun süre birlikte sundu. Aldıkları konuklarla programı ayakta tutmayı başardılar. Bir süre önce Akkaya’nın, sert yorumları nedeniyle kanal yönetiminden uyarı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ünlü ismin, bu nedenle yapımcısıyla tartıştığı öne sürülmüştü. Bir gün programa çıkmaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Seren Serengil ise “Deniz Akkaya klima çarpmasından dolayı hastaydı ve bu yüzden programa katılamadı” şeklinde açıklama yapmıştı. Ancak Seren Serengil-Deniz Akkaya birlikteliği de uzun sürmedi. Deniz Akkaya’nın, cuma günü son kez programda olacağı konuşuluyor. Deniz Akkaya’nın yerine geçecek isim ise henüz netleşmedi.