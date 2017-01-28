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Ebru Akel’le ‘Kendine iyi Bak’

Ünlü sunucu Ebru Akel yepyeni bir programla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Çok yakında Show TV’de ekrana gelecek olan ‘Kendine İyi Bak ‘programı sağlık alanında yeni gelişmeler, tedavi yöntemleri, sağlıklı zayıflama, estetik, göz-diş problemleri, ağrılar, kalp hastalıkları, beyin rahatsızlıkları gibi sağlıkla ilgili tüm sorunları mercek altına alacak. ‘Kendine İyi Bak’ta, Akel ünlü şefler, yemek bloggerları, diyetisyenler ve birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. 

 

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