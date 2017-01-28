Ebru Akel’le ‘Kendine iyi Bak’
Ünlü sunucu Ebru Akel yepyeni bir programla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Çok yakında Show TV’de ekrana gelecek olan ‘Kendine İyi Bak ‘programı sağlık alanında yeni gelişmeler, tedavi yöntemleri, sağlıklı zayıflama, estetik, göz-diş problemleri, ağrılar, kalp hastalıkları, beyin rahatsızlıkları gibi sağlıkla ilgili tüm sorunları mercek altına alacak. ‘Kendine İyi Bak’ta, Akel ünlü şefler, yemek bloggerları, diyetisyenler ve birbirinden ünlü konukları ağırlayacak.
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