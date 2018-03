Ebru Destan kimdir kaç yaşında Seda Sayan konuğu Ebru Destan nereli

Ebru Destan kimdir kaç yaşında nereli Oyuncu-manken Ebru Destan Seda Sayan programında neler söyledi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Ebru Destan bugün Seda Sayan'la programına konuk oluyor. Türkiye’nin en sevdiği isimler tüm bilinmeyenleriyle Seda Sayan’la stüdyosuna geliyor. Magazin köşesinde alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak. Başka hiçbir yerde duymadığınız olaylar “Seda Sayan’la”da masaya yatırılacak. Oyuncu-manken Ebru Destan, Tüp bebek ve Kadın Hastalıkları-Doğum Uzmanı Dr. Hakan Özörnek, Seda Sayan'ın bugünkü konukları oluyor. Ebru Destan 24 Eylül 1977 yılında İzmir'de doğan Ebru Destan, bir dönem Türkiye'nin en fazla bilinen ve beğenilen mankenleri arasında yer almaktaydı. Mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık anlamında da çalışmalar yapmak isteyen Ebru Destan; bundan dolayı bir taraftan mankenlik kariyerini devam ettirirken diğer bir taraftan da araştırmalarını yapmaya başladı. Magazin Masası'nda Özgür Aras, Sinem Yıldız, Bilal Özcan yine çok konuşulacak konulara imza atıyor! Seda Sayan’la, 16 Mart Cuma canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de! İşte Ebru Destan kimdiri hayatı ve hakkında merak edilenler...



EBRU DESTAN KİMDİR?



Ebru Destan şarkıcı, oyuncu ve eski manken. Mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı.



Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.







Boy: 1,76 m

Eş: Mete Okay Inan

Çocuklar: Oktay İnan



Bu araştırmaları yaparken en büyük amaçlarından bir tanesi ise albüm yapmaktı. Hatta 2005 yılında çıkartmış olduğu Sözümü Yemedim isimli albümünün ismini de geçmiş dönemlerde vermiş olduğu ancak bir türlü yerine getiremediği sözünü de gerçekleştirmiş olduğunu her seferinde belirtiyor. Albüm çalışmaları esnasında ise bir taraftan da oyunculuk konusunda ilk önemli sınavını da verdi.



Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, İlişkiler, Hesabım Bitmedi, Kurt Kapanı, Zor Hedef, Onun Dünyası gibi dizilerde irili ufaklı roller almaya başladı. 2000 yılında ise Kandemir Konduk tarafından senaryosu yazılan, Tunç Başaran yönetmenliğindeki Abuzer Kadayıf isimli sinema filminde Ebru Destan Sibel Turnagöl, Talat Bulut ve Metin Akpınar gibi isimler ile birlikte oynadı. Buradaki oyunculuk sınavından başarılı bir şekilde geçmiş oldu. Sonrasında ise uzun bir süre boyunca çok fazla ekranlarda olmadı. 2010 yılında Gani Müjde tarafından senaryosu yazılan Bekir Aksoy, Aslıhan Gürbüz, Hakan Yılmaz gibi deneyimli isimleri kadrosunda barındıran Yahşi Cazibe'ye konuk oyuncu olarak katıldı. Ayrıca Hayat Bilgisi ve Aliye gibi çok beğenilen dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.







Burada oynadıktan 1 sene sonrasında ise o dönemlerde Show TV'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Survivor Ünlüler – Gönüllüler isimli yarışmada ünlüler tarafında yarışmıştır. Onun takımında Özge Ulusoy, Pascal Nouma, Derya Büyükuncu, Zeynep Tunuslu gibi isimler de bulunmaktaydı. Bu yarışmadan ayrıldıktan sonra da iş adamı Mete Oktay İnan ile dünya evine girdi. Her ne kadar evlilik aşamasında pek çok farklı olaydan dolayı adı anılsa da evliliğinden Eylül 2012'de Oktay isimli bir erkek çocuğu doğurmuştur. Şimdilerde ise geçmiş dönemlerin aksine ekranlardan uzak durmakta ve vaktinin büyük bir kısmını ailesi ile geçirmeyi tercih etmektedir.



YER ALDIĞI PROJELER



Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)

Para=Dolar (2008)

Teberik Şanssız (2005)

Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)

Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)

Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)

Abuzer Kadayıf (2000)

Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)

Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)

Onun Dünyası (2000)

Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)

Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)

Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)

Baba (TV Dizisi) (1999)

Şampiyon (TV Filmi) (1999)

Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)

Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)

İlişkiler (TV Dizisi) (1997)

Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)

Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)

Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)