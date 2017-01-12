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Usta oyuncu Atilla Ayberk kansere yakalandı

Son olarak Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan yılların efsane oyuncusu Ayberk Atilla'dan üzücü haber geldi.

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Ünlü oyuncu Atilla çağımızın hastalığı kansere yakalandı. Mesane kanseri tedavisi gören Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alındı.
 
AYBERK ATİLLA KİMDİR?
18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Son olarak reyting rekortmeni dizieler Seksenler ve Kiralık Aşk'ta oynadı.

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