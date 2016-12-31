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Cem Karaca'nın eşi O Ses Türkiye'de

8 Şubat 2004 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Hüsran Karaca, 'O Ses Türkiye' yarışmasında sahneye çıktı.

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Cem Karaca'nın eşi İlkim Hüsran Karaca, TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasının 30 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde performans sergiledi.
 
'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını seslendiren İlkim Hüsran Karaca'ya, Sibel Can hariç tüm jüri üyeleri döndü. Jüri üyeleri, ilk başta İlkim Karaca'yı tanımasa da Acun Ilıcalı'nın bilgilendirmesinden sonra stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
 
"BUGÜN BİZİMLE HİSSEDİYORUM"
 

 

'O Ses Türkiye' macerasına devam etmeye hak kazanan İlkim Karaca, "Alkışlar cem karaca için olsun. Bugün bizimle hissediyorum. Hayalimde olan bir sahneydi. Güzel bir hatıra bırakmak benim için güzel bir hayaldi. Herkesi buraya davet ediyorum. Müzik evrensel bir barış. Sesimizi saklamayalım. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum" sözlerinin ardından Murat Boz'u seçti

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