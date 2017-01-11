Ekran için gün sayıyor

Başrollerini Ece Uslu ve Cansel Elçin’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, senaryosunu Alican Yaraş ile Serap Gazel’in kaleme aldığı ‘Dayan Yüreğim’ çok yakında izleyici ile buluşacak. ‘Dayan Yüreğim’ bir kadının, her şeyini kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor. Çekimleri Amsterdam ve İstanbul’da gerçekleşecek olan ‘Dayan Yüreğim’ Fox’ta yayınlanacak.