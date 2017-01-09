Ekrana yeni bir aşk hikayesi
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerini Canan Ergüder, Özge Gürel, Berk Cankat ve Mesut Akusta’nın paylaştığı ‘Yıldızlar Şahidim’ yakında Star TV’de başlayacak.
- Magazin servisi
Dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban bulunuyor. Hem genç hem de deneyimli oyuncuları kadrosunda toplayan ‘Yıldızlar Şahidim’ sıradan bir mahalleden yıldızların en tepesine uzanan bir aşk hikayesini anlatıyor. Dizi, pop yıldızı olan Aras’ın (Berk Cankat) bir konserinde şarkıcı olma hayali kuran Haziran’la (Özge Gürel) tanışmasıyla başlıyor.
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