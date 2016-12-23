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Emrah'ın büyük mirası ne olacak?

Yüklü miktarda serveti ve cimri olduğu söylenilen Emrah, tartışmalara son noktayı koydu.

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Şarkıcı Emrah, gazetede verdiği röportajda ''Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras nedir?'' sorusuna karşılık, ''Evet, Allah'ın izniyle bir de kızım olacak inşallah. Çok ama çok mutluyum. İki evladımız için de, ben babaları, eşimde anneleri olarak; güzel, ahlaklı, çalışkan, dürüst, saygılı, vatanına milletine layık insanlar olmaları için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.'' dedi.

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