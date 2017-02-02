Emrah’ın kızı oldu

Emrah Erdoğan ve eşi Sibel Kirer’in kızları Acıbadem Fulya Hastanesi’nde dünyaya geldi. 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Atv’de yayınlanan ‘Aşk ve Mavi’ dizisinin başrol oyuncusu olan Emrah Erdoğan’ın 2 yaşında ‘Elyasa’ ve 26 yaşında Tayfun isimli iki oğlu var. İlk kez kız babası olan Emrah Erdoğan, birkaç gün İstanbul’da kaldıktan sonra ‘Aşk ve Mavi’nin çekimlerinin yapıldığı Kapadokya’ya dönecek. Minik bebeğin ismi ise henüz açıklanmadı.