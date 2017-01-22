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Emre Altuğ'un yeni aşkı Buse Narcı!

Özcan Deniz’den olaylı şekilde ayrılan Buse Narcı'nın, yeni aşkını, yine sanat camiasından bulduğu iddia ediliyor.

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Özcan Deniz’le uzun yıllardır aşk yaşayan ve olaylı şekilde ayrılan Narcı’nın, iki aydır Emre Altuğ ile flört ettiği iddia ediliyor. İkilinin yeni yılı da Altuğ'un Ortaköy'deki evinde karşıladıkları, çiftin bu beraberliği gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı ileri sürülüyor.
 

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