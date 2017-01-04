Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Özcan Deniz: Engelli hayvanlara sahip çıkın

HAÇİKO Derneği’nin sokak hayvanları yararına hazırladığı 2017 yılı masa takvimi yeni yıla rekor satışla girdi.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Pekin’in de aralarında bulunduğu ünlü isimler Safa Gülsoy’un kamerasına poz verdiler. Gözleri görmeyen bir köpekle kamera karşısına geçen Deniz, “Duygusu olan tek canlı insan değildir” dedi. Takvimde Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Tekin’in dışında Ajda Pekkan, Buray, Kerem Alışık, Burcu Biricik, Onur Büyüktopçu, Cansel Elçin, Hande Erçel, Oğuzhan Koç, Bahar Öztan ve radyocular yer aldı. Takvimin geliri yardıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı için kullanılacak. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan esnafa 'sicil affı' müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan esnafa "sicil affı" müjdesi

Yanardağın içinden elmas çıktı

Yanardağın içinden elmas çıktı

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA