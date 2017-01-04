Özcan Deniz: Engelli hayvanlara sahip çıkın

Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Pekin’in de aralarında bulunduğu ünlü isimler Safa Gülsoy’un kamerasına poz verdiler. Gözleri görmeyen bir köpekle kamera karşısına geçen Deniz, “Duygusu olan tek canlı insan değildir” dedi. Takvimde Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Tekin’in dışında Ajda Pekkan, Buray, Kerem Alışık, Burcu Biricik, Onur Büyüktopçu, Cansel Elçin, Hande Erçel, Oğuzhan Koç, Bahar Öztan ve radyocular yer aldı. Takvimin geliri yardıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı için kullanılacak.