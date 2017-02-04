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Erdi Ünver'in Semih Öztürk taktiği tutmadı

'Survivor 2017' yarışmasında mücadele eden Erdi Ünver, geçtiğimiz yıl finale kalan Semih Öztürk'ü taklit etmek istedi ama başarılı olamadı.

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Yaptığı çıkışlarla 'Survivor 2017’nin dikkat çeken isimlerinden Erdi Ünver, 'Survivor 2016’daki performansıyla çok konuşulan Semih Öztürk'ü taklit etmek isterken rezil oldu.
 
Hatırlanacağı üzere Semih, 7 takım arkadaşını teker teker oburluk, kibir, tembellik, kıskançlık gibi kelimelerle tanımlamıştı. Erdi de eski Survivor'ı taklit edercesine arkadaşlarını tek kelimeyle tanımlamak istedi.
 
Erdi Ünver, "Bir kemikleşme var ki ilerleyen günler de bu adanın felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir" dedi ve ondan sonra sıraladığı isimleri tek kelimeyle tanımlayamadı.

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