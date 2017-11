Erkan Petekkaya kimdir kaç yaşında? Erkan Petekkaya sağlık durumu nasıl

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bugün bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken talihsiz bir kaza atlattı. Hürriyet’in haberine göre otomobiline binmek üzereyken ters bir hareketle ayağını burkan Petekkaya soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayağı alçıya alınan Erkan Petekkaya’nın bir süre setlerden uzak kalacağı öğrenildi. Sanatçı geçtiğimiz günlerde arkadaşı Sinan Akçıl ile çekilen fotoğraflarına yönelik yapılan imalı yorumlara büyük tepki göstermiş, sert bir açıklama ile başta Ömür Gedik olmak üzere bazı isimleri hedef almıştı. Erkan Petekkaya nereli, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl? Hangi dizilerde rol aldı? En son Kayıtdışı dizisinde rol alan Petekkaya bir çok film ödülünün de sahibidir. 2017 yılında yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı “Kayıtdışı” adlı dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve İsmail Hacıoğlu, Bahar Şahin, Serdar Orçin, Rutkay Aziz, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, Burak Yamantürk, Tugay Mercan, Kadim Yaşar, Müge Boz gibi oyuncular yer almaktadır. İşte tüm merak edilenler haberimizde…

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Beyaz Gelincik, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Hanımeli Sokağı gibi Türk televizyonlarının en başarılı yapımlarında karşımıza çıkan Türk dizi oyuncusu. Konservatuar çıkışlı bir oyuncu olan Petekkaya, 1993 yılından bu yana Devlet Tiyatroları’nda kadrolu oyuncu olarak sahne almaktadır.

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde, Diyarbakır’da dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğunun büyük bir kısmını istanbul’da geçiren Petekkaya, Mehmet Karamancı İlkokulu’nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi’nde ilk ve orta dereceli öğrenimi tamamlamasının ardından 1989 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazandı.

1993 yılında Devlet Tiyatroları’nda kadrolu sanatçı olarak çalışmaya başlayan Petekkaya, 1994 yılında, kamera şakası programları ile tv dünyasına adım attı. 1998 yılında Güzel Günler ve Aynalı Tahir, 2001 yılında ise Aşkına Eşkiya dizilerinde rol alan oyuncu, 2003 yılında rol aldığı Serseri dizisiyle beraber artık ekranların tanınmış yüzleri arasına girmişti.

2005 yılında ilk büyük rolünü Beyaz Gelincik dizisiyle elde eden Petekkaya, aynı yıl rde canlandırdığı Yılmaz karakteri ile Beyaz İnci Televizyon Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Erkan Petekkaya, 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazdığı, Serdar Akar yönetmenliğinde çekilen, ve Yavuz Bingöl ile Beren Saat’in başrolünde rol aldığı “Gecenin Kanatları” adlı filmde rol alarak ilk beyazperde deneyimini yaşadı. Aynı yıl televizyon kariyeri açısından da verimli bir dönem geçiren Petekkaya, Bahar Dalları, Hanımın Çiftliği ve Sonbahar dizilerinde rol aldı.

Erkan Petekkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dönem dizisinde Ali Kaptan karakterini canlandırdı. 2010 – 2013 tarihleri arasında yayınlanan ve İsmini Erkin Koray‘ın unutulmaz parçasından alan dizinin senaryosunu Coşkun Irmak‘ın yazdı. Oyuncuları ise Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Emir Berke Zincidi gibi isimlerdir.

Erkan Petekkaya’nın İstanbul’da işlettiği “MestET” adında bir kasap dükkanı vardır.

2012 – 2014 yılları arasında yönetmenliğini Aydın Bulut ‘un yaptığı “Dila Hanım” adlı dizide başrolde olmak üzere Hatice Şendil, Mahir Günşiray, Hülya Darcan, Necip Memili, Yonca Cevher ile birlikte oynadı.

2014 yılında “Paramparça” adlı dizide başrolü Nurgül Yeşilçay ile paylaştı.

Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi. Cem Cano (d.2004) adında bir oğlu vardır.

2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay‘ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp‘in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi “Ayla: The Daughter of War” da Astsb. Süleyman’ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol, Kyung-jin Lee gibi oyuncular rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

2017 yılında yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı “Kayıtdışı” adlı dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve İsmail Hacıoğlu, Bahar Şahin, Serdar Orçin, Rutkay Aziz, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, Burak Yamantürk, Tugay Mercan, Kadim Yaşar, Müge Boz gibi oyuncular yer almaktadır.

SAĞLIK DURUMU NASIL OLDU?

Kayıt Dışı dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petakkaya dün bir AVM çıkışı otomobiline binerken ters bir hareketle ayağını burktu. Soluğu hastanede alan 46 yaşındaki oyuncunun, yapılan kontroller sonucu ayağının kırıldığı ortaya çıktı. Ayağı alçıya alınan Petekkaya'nın başrolünü oynadığı projenin yapım şirketi Karga Seven Pictures Türkiye, ünlü oyuncunun sakatlığından dolayı çekimlere ara verdi. Petekkaya'nın bir süre setlerden uzak kalacağı bildirildi.

ÖDÜLLERİ

2011 – 38.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri – Drama dalında En iyi erkek oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki 1. Sezon)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2001 – Deli Dumrul : Güngör Dilmen – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1997 – Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1996 – Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Korku (oyun) : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – Sokak Kedisi Marilu : Yeşim Dorman – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – Mitos Güzeli : Coşkun Irmak – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2017 – Kayıtdışı (TV Dizisi)

2017 – Ayla: The Daughter of War (Binb. İskenderun)(Sinema Filmi)

2016 – Hayati Tehlike (Sinema Filmi)

2015 – Yeni Dünya (Mehmet Ali) (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Cihan) (TV Dizisi)

2012 – 2014 – Dila Hanım (Rıza Bey) (TV Dizisi)

2010 – 2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ali Akarsu) (TV Dizisi)

2010 – Hanımeli Sokağı (Gavurdağlı Deli Osman) (TV Dizisi)

2009 – Hanımın Çiftliği (Milletvekili) (TV Dizisi)

2009 – Gecenin Kanatları (Cemal) (Sinema Filmi)

2009 – Bahar Dalları (Balıkçı) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Son Bahar (Galip Türker) (TV Dizisi)

2007 – Sessiz Fırtına (Yiğit Sancaktar) (TV Dizisi)

2005 – Köpek (Yılmaz) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (Ömer Aslanbaş) (TV Dizisi)

2003 – Taştan Kalp (İsmail)(TV Filmi)

2003 – Serseri (Bülent) (TV Dizisi)

2003 – Japonyalı Gelin (Ömer)(TV Filmi)

2003 – Bedel (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Sadocan) (TV Dizisi)

1999 – Aynalı Tahir (Kadir Arslan )

1998 – Güzel Günler (Talat) (TV Dizisi)