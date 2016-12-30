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Eser Yenenler sevgilisiyle Bali'ye gitti

Eser Yenenler ve model sevgilisi Dila Tarkan, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Ünlü şovmen, yeni yılı Bali’de karşılayacaklarını söyledi.

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Yeni yıl tatilcileri arasına Eser Yenenler ve kız arkadaşı Dila Türkan da katıldı. Önceki gün Endonezya’nın dünyaca ünlü adası Bali’ye uçan çift, havalimanı girişinde ellerinde valizleriyle objektife takıldı.
 
Önce tedirgin olup muhabirlerden uzaklaşmaya çalışan Yenenler, ardından rahatlayıp tatil programıyla ilgili soruları yanıtladı: “Soğuktan kaçıyor, güneşe gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak.”
 
Kaynak: Hürriyet 

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