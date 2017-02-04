Emre Aydın: Eşim sayesinde 14 kilo verdim

Beraber spor yapıyoruz, yediğimiz yemeklere çok dikkat ediyoruz. Tabii bunlar da sağlıklı bir şekilde kilo vermemizi sağlıyor” dedi. ‘Cinni: Uyanış’ adlı filmle yönetmenlik deneyimini uzun metraja taşıyan Aydın, dram filmi çekmek için çalışmalara da başladığını belirtti.