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Emre Aydın: Eşim sayesinde 14 kilo verdim

Emre Aydın tam 14 kilo verdiğini söyledi. 85 kilodan 71 kiloya düştüğünü belirten Aydın “Eşimin bana desteği bir an olsun eksik olmuyor.

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Beraber spor yapıyoruz, yediğimiz yemeklere çok dikkat ediyoruz. Tabii bunlar da sağlıklı bir şekilde kilo vermemizi sağlıyor” dedi. ‘Cinni: Uyanış’ adlı filmle yönetmenlik deneyimini uzun metraja taşıyan Aydın, dram filmi çekmek için çalışmalara da başladığını belirtti. 

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