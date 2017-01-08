Eşinden Pelin Karahan'a ikinci çocuk hediyesi

2014’ün aralık ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Pelin Karahan’a, eşi Bedri Güntay’ın doğum hediyesi Land Rover cip olmuştu.

Güntay, ikinci bebeklerine hamile olan Karahan için yine kesenin ağzını açtı, cipini yeniledi.

Öncekinin bir üst modeli olan araç için 700 bin TL ödeyen Güntay, plakayı da eşinin adına özel olarak seçti.