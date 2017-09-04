Esra Erol yeni sezon başlıyor mu? Esra Erol programın yeni formatı nasıl olacak?

Ekranların aranan yüzü haline gelen sevilen sunucu Esra EROL’un yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol'da ne zaman başlayacağı uzun süredir gündemde yer alan konular arasında yer alıyordu. İzdivaç programlarının yasaklanmasıyla birlikte Esra Erol yeni bir format ile ekrana gelecek. Atv'de hafta içi yayınlanan Esra Erol'da, yeni sezona bugün başlıyor. Esra Erol yeni formatıyla ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı, Esra Erol'da adlı program yeni sezona bugün başlayacak. Esra Erol yeni sezona yeni formatıyla dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümü bugün saat 16.20'de başlayacak. Esra Erol'un yeni formatında kadın kuşağı olacak.

ESRA EROL KİMDİR?



Evlendikten sonra kendi soyadının yanına eşinin soyadınıda ekleyen Esra EROL (ÖZBİR) 12 Mayıs 1982 İstanbul doğumludur. Babası göçmen annesi Sinoplu olan Esra EROL, Polis olan babanın beş kız çocuğundan biridir. Ailenin ortanca çocuğu olan Esra’nın Filiz, Eda, Pervin ve Bihter adından dört kız kardeşi de vardır. Esra EROL, Kız Lisesi mezunu olup dışarıdan Açık Öğretim Fakültesini bitirmiştir. 2010 yılında evlenen sunucunun eşinşin adı Ali ÖZBİR’dir. Evliliklerinden 2011 yılında İdris Ali, Ömer Erol dünyaya gelmiştir. En İyi Kadın Sunucu dalında Altın Kelebek ödülünümn sahibidir.



Esra EROL’un Kariyer Basamakları:



2003 – Suncu - Siemens Mobile Kuşak

2005 – 2007 Program - Turkuaz

2007 – Flash TV - Esra Erol'la Dest-i İzdivaç

2008 – Star TV - Esra Erol'la İzdivaç

2009 – 2013 – ATV - Esra Erol'da Evlen Benimle

2013 – 2015 - FOX Esra Erol'la

2015 – ATV Esra Erol'da

2016 – REKLAM - Oba Makarna

2004 - Kanal 7 Kalp Gözü TV (Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004

2005 - Başkan (TV Filmi)

2005 - Tuzak (Banu) (TV Dizisi)

2009 - Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film)

2010 - Kamerayla İzdivaç (Film)

2012 - ATV Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm)

2013 – KANAL 7 Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal 7



Ödülleri

2011 En İyi Kadın Sunucu - 38. Altın Kelebek Ödülleri

2012 En İyi Kadın Sunucu - 39. Altın Kelebek Ödülleri

2013 Yılın En İyi Program Sunucusu - Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri

MGD En İyi Kadın Program Sunucusu - 19.Altın Objektif Ödülleri

2014 En Quality Tv Program Sunucusu - 5.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri

2015 En İyi Kadın Sunucu - 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri

2016 Yılın Sosyal Sorumluluk Sahibi - 2.Elele Avon Kadın Ödülleri