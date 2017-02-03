Esra Erol: Yoruldum ve bıktım
Ünlü sunucu Esra Erol, Diyanet'in cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesiyle ilgili açıklama yaptı.
'Yoruldum' diyen Esra Erol düşüncelerini Twitter sayfasında dile getirdi: "Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek... Artık pes etmiştim. bu haberlerle anılıyor olmak ağrıma gidiyor! 2007 yılından beri yaptığım yayının geldiği nokta. Yoruldum ve bıktım! Evliliklerin olmadığı evlilik programları..."
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