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Evde konser şahane

Popçu Murat Boz evde konser keyfi yaşattı. Tadım Sahne Murat Boz’u ağırladı.

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Dijital konser serisine 27 Kasım’da İrem Derici konseri ile başlayan Tadım Sahne, müzikseverleri bu kez Murat Boz’la buluşturdu. Boz kendi şarkılarının yanı sıra ‘Kardeşim Benim’ filminde seslendirdiği ‘Abe Kaynana’dan Levent Yüksel’in ‘Dedikodu’suna kadar konser sırasında yoğun beğeni toplayan pek çok keyifli şarkıyı, kendisine eşlik eden Ümit Sayın ile birlikte söyledi.

Geçen pazar günü İzlesene.com/Tadim sayfasında yayınlanan konser, anlık 51 bin izleyiciye ulaşırken, toplamda 2 milyon müziksever tarafından coşkuyla izlendi. 

 

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