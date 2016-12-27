Evde konser şahane
Popçu Murat Boz evde konser keyfi yaşattı. Tadım Sahne Murat Boz’u ağırladı.
- Magazin servisi
Dijital konser serisine 27 Kasım’da İrem Derici konseri ile başlayan Tadım Sahne, müzikseverleri bu kez Murat Boz’la buluşturdu. Boz kendi şarkılarının yanı sıra ‘Kardeşim Benim’ filminde seslendirdiği ‘Abe Kaynana’dan Levent Yüksel’in ‘Dedikodu’suna kadar konser sırasında yoğun beğeni toplayan pek çok keyifli şarkıyı, kendisine eşlik eden Ümit Sayın ile birlikte söyledi.
Geçen pazar günü İzlesene.com/Tadim sayfasında yayınlanan konser, anlık 51 bin izleyiciye ulaşırken, toplamda 2 milyon müziksever tarafından coşkuyla izlendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.